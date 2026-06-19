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НовостиОбщество19 июня 2026 10:55

Служащая коллегии адвокатов из Приморья обманула 87-летнюю тверичанку

Пожилая жительница Твери отдала свои сбережения аферистам, испугавшись ложных обвинений в финансировании ВСУ
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожилую женщину убедили, что передача наличных необходима для её собственной безопасности. Фото: МВД Тверской области.

Пожилую женщину убедили, что передача наличных необходима для её собственной безопасности. Фото: МВД Тверской области.

Пенсионерка из Твери стала жертвой изощренной схемы: мошенники представились борцами с терроризмом и убедили 87-летнюю женщину, что она якобы спонсирует ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, тверичанка должна была «проверить» свои деньги у курьера, который должен был назвать кодовое слово.

Встреча произошла на улице Бобкова, где женщина передала пособнице аферистов 1100 евро и около 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что в роли «специалиста» выступала 58-летняя женщина, работающая адвокатом в Приморском крае.

Она прилетела из другого региона, чтобы выполнять задания кураторов и собирать деньги с обманутых граждан. Злоумышленницу доставили в Тверь, где с ней проводят следственные мероприятия.