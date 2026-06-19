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НовостиОбщество19 июня 2026 10:23

В Тверской области запущен туристический медиа-проект - гид по Старице

В интернете создан ресурс для туристов, желающих посетить Старицу
Алексей АНДРЕЕВ
Старица - интересный маленький город с очень большой историей.

Старица - интересный маленький город с очень большой историей.

Фото: ПТО.

В Тверской области запущен новый туристический медиа-проект «Старица 1297». Это ресурс для туристов со всеми необходимыми сведениями для идеального путешествия в этот старинный город. Также проект запущен на платформе VK, в ближайшем будущем планируется создать канал и в мессенджере МАХ.

На сайте восемь разделов с данными о том, как устроена Старица, какие там есть достопримечательности, активности, гостиницы и т.п. К примеру, в разделе «Гении места» можно узнать, что «связывало со Старицей первого российского патриарха, самого грозного царя, самого саркастичного клоуна и самого утопичного архитектора-авангардиста». На ресурсе есть и разделе «Журнал», где можно почитать свежие местные новости, репортажи, программы фестивалей и выставок.