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НовостиОбщество19 июня 2026 10:21

Следственный комитет начал проверку из-за свалки химикатов под Тверью

В Калининском округе следователи выясняют обстоятельства загрязнения почвы отходами, на которое ранее обратили внимание местные жители
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Следователи устанавливают, какие именно химические отходы были сброшены на почву. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи устанавливают, какие именно химические отходы были сброшены на почву. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Вблизи поселка при станции Кулицкая в Калининском округе зафиксирован факт загрязнения почвы химическими веществами. Информация о свалке опасных отходов появилась в социальных сетях и привлекла внимание правоохранительных органов.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области организовал проведение доследственной проверки.

Специалистам предстоит выяснить, кто несет ответственность за сброс веществ и какой вред нанесен окружающей среде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.