Следственный комитет начал проверку из-за свалки химикатов под Тверью

Следователи устанавливают, какие именно химические отходы были сброшены на почву. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Вблизи поселка при станции Кулицкая в Калининском округе зафиксирован факт загрязнения почвы химическими веществами. Информация о свалке опасных отходов появилась в социальных сетях и привлекла внимание правоохранительных органов.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области организовал проведение доследственной проверки.

Специалистам предстоит выяснить, кто несет ответственность за сброс веществ и какой вред нанесен окружающей среде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.