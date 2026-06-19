В Тверской области пьяного угонщика остановили стрельбой по колесам

Угнанный автомобиль после задержания водителя помещен на специализированную стоянку. Фото: УМВД по Тверской области.

Поездка 32-летнего жителя Бежецка закончилась задержанием и уголовным преследованием. Женщина оставила супруга в салоне авто у магазина, но, выйдя из помещения, не нашла ни машины, ни мужа.

Экипажи ДПС обнаружили разыскиваемое транспортное средство на территории Сонковского округа. Началось преследование, в ходе которого водитель грубо нарушал правила, вылетал на «встречку» и не реагировал на приказы остановиться. Лихач создавал серьезную угрозу для других автомобилистов.

Сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие: после предупредительного выстрела инспектор открыл огонь по колесам. Как сообщает tvtver.ru, машину заблокировали после восьмого выстрела. Мужчина, имеющий судимости за подобные деяния, задержан и доставлен в отдел полиции «Бежецкий».