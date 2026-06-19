Дознаватели МЧС установили причину пожара в нежилом здании в Фирово

Прибытие расчетов 56-й ПСЧ на место происшествия заняло не более 5 минут. Фото: МЧС Тверской области.

Пожар в бесхозном строении на улице Профсоюзной в Фирово произошел вчера вечером. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру, и спустя 5 минут на месте уже работали сотрудники 56-й пожарно-спасательной части.

Скорость прибытия расчетов позволила вовремя остановить пламя и не дать ему перекинуться на соседние дома. Обошлось без пострадавших.

Специалисты МЧС Тверской области установили, что предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. В настоящее время дознаватели проводят дополнительную проверку по факту случившегося.