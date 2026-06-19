Виталий Королев пригласил жителей и гостей Твери на «АРТ-бульвар»

В Твери впервые пройдет фестиваль искусств под открытым небом «АРТ-Бульвар». Графика: VK/Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

Сегодня, 19 июня, с 12 часов на бульваре Радищева (участок между улицами Андрея Дементьева и Трехсвятской) в Твери стартует фестиваль искусств под открытым небом «АРТ-Бульвар». Он продлится и в субботу с воскресеньем. Жителей и гостей столицы Верхневолжья пригласил ярко провести время на этом фестивале глава региона Виталий Королев.

Там запланированы различные выставки, мастер-классы, интерактивы, концерты, конкурсы, пешеходные экскурсии и многое другое. Подробную программу смотрите по ссылке далее.

«Мы постарались сделать так, чтобы всем было интересно. «АРТ-Бульвар» – больше, чем праздник. Это мощный импульс для продвижения творческих инициатив и новая точка на событийной карте Твери. Если фестиваль понравится жителям и гостям нашего города – сделаем его ежегодным! Приглашаю всех стать частью этого замечательного события!», - написал в своем канале в МАХ Виталий Королев.