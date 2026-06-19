Руководитель тверского СК проведет личный прием граждан 29 июня

Предварительная запись на прием к главе следственного управления обязательна по указанным номерам телефонов. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Руководитель следственного управления СК РФ по Тверской области Альберт Кизимов анонсировал проведение личного приема граждан. Встреча состоится 29 июня 2026 года с 15:00 до 17:00.

Темы приема охватывают широкий круг вопросов: от соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей до проблем, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Для участия в приеме необходима предварительная запись.

Записаться можно по телефонам следственного управления: 65-63-31 и 65-63-36. Генерал-майор юстиции лично рассмотрит обращения жителей региона по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений в данных сферах.