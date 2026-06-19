В Твери руководителя стройфирмы отправили в колонию за обман на 3,5 млн

Директор фирмы наклеил на оборудование поддельные маркировки, чтобы скрыть факт использования дешевых аналогов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель ООО ПСФ «Термоинжиниринг» осужден за мошенничество в особо крупном размере. В 2020 году компания выполняла муниципальные контракты по монтажу оборудования в котельных на социальных объектах в Калининском и Торжокском округах.

Вместо техники, предусмотренной договорами, директор установил более дешевые аналоги. Чтобы скрыть подмену и получить оплату, он заказал через интернет поддельные шильдики с характеристиками нужного оборудования и наклеил их на установленные котлы.

Ущерб бюджету составил более 3,5 млн рублей. Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее на имущество осужденного был наложен арест.