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НовостиОбщество19 июня 2026 6:48

В Твери руководителя стройфирмы отправили в колонию за обман на 3,5 млн

Центральный районный суд вынес приговор директору «Термоинжиниринга» за мошенничество при строительстве котельных в Калининском и Торжокском округах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Директор фирмы наклеил на оборудование поддельные маркировки, чтобы скрыть факт использования дешевых аналогов.

Директор фирмы наклеил на оборудование поддельные маркировки, чтобы скрыть факт использования дешевых аналогов.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель ООО ПСФ «Термоинжиниринг» осужден за мошенничество в особо крупном размере. В 2020 году компания выполняла муниципальные контракты по монтажу оборудования в котельных на социальных объектах в Калининском и Торжокском округах.

Вместо техники, предусмотренной договорами, директор установил более дешевые аналоги. Чтобы скрыть подмену и получить оплату, он заказал через интернет поддельные шильдики с характеристиками нужного оборудования и наклеил их на установленные котлы.

Ущерб бюджету составил более 3,5 млн рублей. Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее на имущество осужденного был наложен арест.