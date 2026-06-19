Четыре пожара и пять ДТП произошли в Тверской области за минувшие сутки

Также спасатели продолжают контролировать обстановку на всех водных объектах Тверской области. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по Тверской области организовали работу по ликвидации 4 техногенных пожаров и реагированию на 5 дорожно-транспортных происшествий.

Среди прочего, спасатели выезжали на пожары в деревню Медвежье Калязинского муниципального округа и на улицу Профсоюзную в поселке Фирово, а также ликвидировали два случая возгорания мусора.

На данный момент специалисты МЧС продолжают контролировать обстановку на водных объектах региона, мониторить погодные условия и следить за прохождением всех зарегистрированных туристических групп. Работа органов управления и сил РСЧС организована в штатном режиме для обеспечения безопасности населения.