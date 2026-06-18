В Твери наградили медиков

Награждение. Фото: Максим Школьников/предоставлено ПТО

18 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в Твери прошло чествование медиков. Приветствие им направил глава региона Виталий Королев.

«Знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов, тесно связанный с тверской землёй, так сказал о миссии медицинских работников в нашей стране: это беззаветное служение народу. От имени всех наших жителей хочу сказать вам слова благодарности за профессионализм и верность избранному делу. Правительство Тверской области уделяет развитию региональной системы здравоохранения особое внимание», – отмечено в поздравлении от руководителя области.

В этом году в регионе почти в два раза увеличен объем закупок медоборудования для больниц. В планах - капремонты 26 медицинских учреждений, открытие нового здания Бежецкой ЦРБ, приобретение 42 автомобиля скорой помощи.

Важной частью торжественного мероприятия в честь профессионального праздника медиков, конечно же, стало награждение.

Заведующая ортодонтическим отделением Детской стоматологической поликлиники Ольга Волкова и врач-онколог Тверского областного онкодиспансера Татьяна Трегубова удостоены звания Почетный работник здравоохранения Тверской области.

Почетной грамотой губернатора награждена врач-невролог Детской областной клинической больницы Елена Захарова.

Благодарность губернатора объявлена заведующему отделением – врачу-кардиологу кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии Областной клинической больницы Роберту Рабиновичу.