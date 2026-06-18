В Тверской области ударивший женщину по лицу ногой гражданин отделался штрафом

Суд вынес приговор напавшему на женщину человеку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нелидово завершен суд над местным жителем, который избил женщину около кафе. Гражданину повезло - обошлось без реального срока.

Установлено, что в августе 2025 года этот мужчина в пьяном виде в ответ на оскорбления несколько раз ударил женщину, в том числе ногой по лицу. А затем еще и замахивался на прохожего, пытавшегося помочь потерпевшей. В итоге "боец" признан виновным в хулиганстве с применением насилия и приговорен к штрафу в 300 тыс. рублей. А ведь ему грозило до пяти лет лишения свободы.