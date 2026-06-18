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НовостиПроисшествия18 июня 2026 16:30

В Тверской области ударивший женщину по лицу ногой гражданин отделался штрафом

Вынесен приговор жителю Нелидовского округа, который избил женщину
Алексей АНДРЕЕВ
Суд вынес приговор напавшему на женщину человеку.

Суд вынес приговор напавшему на женщину человеку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нелидово завершен суд над местным жителем, который избил женщину около кафе. Гражданину повезло - обошлось без реального срока.

Установлено, что в августе 2025 года этот мужчина в пьяном виде в ответ на оскорбления несколько раз ударил женщину, в том числе ногой по лицу. А затем еще и замахивался на прохожего, пытавшегося помочь потерпевшей. В итоге "боец" признан виновным в хулиганстве с применением насилия и приговорен к штрафу в 300 тыс. рублей. А ведь ему грозило до пяти лет лишения свободы.