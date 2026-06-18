Тверичанка отдала свыше 2 млн рублей в «счетную палату», чтобы спастись от мошенников

Пенсионерка собственноручно передала свои сбережения неизвестному ей курьеру. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

74-летней пенсионерка из Твери была обманута мошенниками. Они вынудили женщину отдать им свыше 2 млн рублей. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Женщине сначала позвонил сотрудник «пенсионного фонда» и сообщил, что ее ждут для перерасчета пенсии, и для записи на прием нужны данные паспорта пенсионерки. Тверичанка их назвала. Вскоре ей уже позвонила некая «сотрудница-дознаватель отдела по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом». Эта дамочка заверила жительницу Твери, что ее обманули мошенники и для спасения сбережений пенсионерки на банковских счетах надо срочно задекларировать все деньги, передав их в «счетную палату». Тверичанка поверила и, сняв средства со вкладов, дважды передала наличные курьеру во дворе собственного же дома. В итоге обогатила мошенников на 2 180 000 рублей.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.