Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 15:55

Тверичанка отдала свыше 2 млн рублей в «счетную палату», чтобы спастись от мошенников

Аферисты обманули тверскую пенсионерку, начав со звонка из «пенсионного фонда»
Алексей АНДРЕЕВ
Пенсионерка собственноручно передала свои сбережения неизвестному ей курьеру.

Пенсионерка собственноручно передала свои сбережения неизвестному ей курьеру.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

74-летней пенсионерка из Твери была обманута мошенниками. Они вынудили женщину отдать им свыше 2 млн рублей. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Женщине сначала позвонил сотрудник «пенсионного фонда» и сообщил, что ее ждут для перерасчета пенсии, и для записи на прием нужны данные паспорта пенсионерки. Тверичанка их назвала. Вскоре ей уже позвонила некая «сотрудница-дознаватель отдела по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом». Эта дамочка заверила жительницу Твери, что ее обманули мошенники и для спасения сбережений пенсионерки на банковских счетах надо срочно задекларировать все деньги, передав их в «счетную палату». Тверичанка поверила и, сняв средства со вкладов, дважды передала наличные курьеру во дворе собственного же дома. В итоге обогатила мошенников на 2 180 000 рублей.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.