В Тверской области мошенники ввозили мигрантов под видом ценных специалистов

Захват происходил при силовой поддержке Росгвардии. Фото: скрин видео УФСБ по Тверской области

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресечен канал незаконной миграции.

Два гражданина РФ 1982 года рождения организовали схему для незаконной миграции иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, в результате оперативно-разыскных мероприятий схема раскрыта. Установлено, что фигуранты помогали организовать въезд иностранцев, их пребывание на территории России и трудоустройства под видом высококвалифицированных специалистов. Это является нарушением законодательства Российской Федерации и попадает под п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконной миграции). СУ СК России по Тверской области расследует уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия и следственные действия.