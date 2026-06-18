Стали известны подробности ремонта Волоколамского путепровода в Твери

Работы пока на первом этапе. Фото: пресс-служба администрации Твери

Ремонт моста в микрорайон «Южный» в самом разгаре. Уже выполнен демонтаж парапетных, удерживающих и перильных ограждений, разобраны тротуарные железобетонные плиты и каналы связи, в том числе и на подходах к путепроводу.

Отдел информации и аналитики администрации Твери сообщил подробности ремонтных работ. Волоколамский путепровод – одна из ключевых транспортных артерий Твери, его ремонтируют по утверждённому графику производства работ, согласованному с ОАО «Российские железные дороги». В соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на период ремонта, на путепроводе установлены временные дорожные знаки, место производства работ огорожено, нанесена временная разметка.

В местах разобранных тротуарных блоков ведется устройство новых балок для заливки тротуара и площадки для парапетного ограждения. Также специалисты подрядной организации выполнили разборку тротуара на пролетном строении над железнодорожными путями и нанесли гидроизоляцию. Параллельно идет ремонт промежуточных опор путепровода.

– Работать над Октябрьской магистралью можно только в определенные часы, поэтому для проведения основных работ определены технологические «окна». Это время выбрано с учетом движения поездов, и график строго соблюдается, – рассказал начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Андрей Михайлов.

Напомним, в течение всего периода ремонта движение на Волоколамском путепроводе будет частично ограничено. Сейчас, на первом этапе проведения работ, перекрыта половина проезжей части путепровода в сторону Октябрьского проспекта. Движение транспорта осуществляется по оставшимся двум полосам. Для проезда оставлено по одной в каждую сторону.

Затем подрядчик приступит к выполнению работ на участке в сторону центра города.