Мост через реку Тифина в Максатихинском округе закроют на ремонт до июля

«Дирекция ТДФ» утвердила схему объезда ремонтируемого моста в округе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 1 июля 2026 года в Максатихинском округе действует запрет на проезд по мосту через реку Тифина на автодороге Вышний Волочек – Бежецк – Сонково. Ограничение не распространяется только на технику, задействованную в работах.

Для остальных водителей разработаны маршруты объезда. Легковой транспорт массой до 8 тонн может проехать через населенные пункты Ручки и Малышево, а также по дороге Лесное — Пестово. Для более тяжелых машин предусмотрен маршрут через Бежецк, Весьегонск, трассу Р-132 «Золотое кольцо» и автодорогу М-10 «Россия».

ГКУ «Дирекция ТДФ» просит водителей заранее планировать поездки, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и быть внимательными на альтернативных путях следования.