Житель Москвы предстанет перед судом за попытку сбыта килограмма "синтетики"

Мужчина пытался организовать незаконный бизнес, но был разоблачен спецслужбами. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Москвы обвиняется в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина забрал из тайника возле остановки общественного транспорта в Старицком округе свыше 1 килограмма "синтетики"

. Наркотическое средство он планировал распространить через систему новых закладок. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.