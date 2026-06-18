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НовостиОбщество18 июня 2026 13:27

Житель Москвы предстанет перед судом за попытку сбыта килограмма "синтетики"

Прокуратура Старицкого округа утвердила обвинительное заключение в отношении москвича, задержанного с крупной партией наркотиков
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Мужчина пытался организовать незаконный бизнес, но был разоблачен спецслужбами.

Мужчина пытался организовать незаконный бизнес, но был разоблачен спецслужбами.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Москвы обвиняется в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина забрал из тайника возле остановки общественного транспорта в Старицком округе свыше 1 килограмма "синтетики"

. Наркотическое средство он планировал распространить через систему новых закладок. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.