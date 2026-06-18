Тверичан просят быть осторожными вблизи тепловых сетей 18 июня

В местах проведения испытаний энергетики просят пешеходов соблюдать дистанцию от тепловых камер. Фото: Павел МАКАРОВ.

«Объединенные энергетические системы Тверской области» сообщают о проведении гидравлических испытаний в Твери 18 июня. Работы проводятся на бульваре Радищева, улице Андрея Дементьева и соседних участках.

Энергетики подчеркивают, что такие проверки связаны с рисками — возможны прорывы труб и провалы асфальта. Жителям настоятельно рекомендуется не приближаться к местам, где замечено парение или выход воды.

В случае возникновения угрозы безопасности или обнаружения повреждений необходимо сразу связаться с диспетчерами по номерам 78-00-00 и 34-93-84.