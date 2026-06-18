Михаил Мурашко отметил премией заслуги хирурга из Тверской области

Премия «Призвание» вручается лучшим медикам страны за особый вклад в развитие здравоохранения. Фото: vk.com/torzhokcrb.

Анатолий Васильев, врач из Тверской области, стал лауреатом престижной премии «Призвание». Награду вручил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По информации ТАСС, экспертное сообщество отметило хирурга из Торжка за преданность профессии, которой он отдал почти 60 лет.

В ходе торжественного вручения наград министр подчеркнул значимость достижений медика, вручил ему статуэтку и по традиции надел белый халат.

Награда «За верность профессии» вручается врачам, чей жизненный путь является примером для новых поколений специалистов.