Садоводам Тверской области упростят регистрацию прав на общее имущество

Автоматическое оформление долей поможет садоводам законно распоряжаться общим имуществом своего товарищества. Фото: Росреестр Тверской области.

Росреестр подготовил изменения в законодательство, призванные урегулировать статус инфраструктуры в садоводческих товариществах. Согласно документу, объекты недвижимости, созданные за счет взносов членов СНТ, будут безвозмездно переходить в общую долевую собственность владельцев участков.

Размер доли в праве на общее имущество станет пропорционален площади личного участка садовода. Это решение исключит необходимость проводить длительные собрания для распределения долей.

Тверское управление Росреестра ожидает, что упрощение процедуры станет ключевым фактором для развития социальной газификации, так как для прокладки газопровода требуются оформленные права на земельные участки и сети. Собственники также получат дополнительные рычаги контроля над расходами на содержание имущества и коммунальные ресурсы.