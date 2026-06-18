В Тверской области планируется установить 46 ФАПов и врачебных амбулаторий

Новый ФАП. Фото: ПТО.

В деревне Высоково Рамешковского округа установили ФАП, он уже открыл свои двери для пациентов.

ФАП установлен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Тверской области», уточнила пресс-служба областного правительства.

Глава Тверской области Виталий Королев видит одним из приоритетов в сфере здравоохранения региона повышение доступности медицинской помощи жителям, в том числе на селе. Возведение новых ФАПов отвечает этой задаче и соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый ФАП в деревне Высоково обслуживает около 400 жителей 12 населенных пунктов в радиусе 8 км. Однако летом количество пациентов может и увеличиться - приезжают дачники.

В ФАПе есть приемный и смотровой кабинеты, комната ожидания, процедурная, прививочная и стерилизационная, помещения для хранения медпрепаратов и отдыха персонала, энергетический блок.

Всего в Верхневолжье в 2026 году планируется установить 46 ФАПов и врачебных амбулаторий, а также отремонтировать 26 медучреждений. Плюс предусмотрена поставка 1400 единиц медоборудования.