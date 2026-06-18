Жителей Тверской области предупреждают об опасности скрытого гепатита B

Своевременная прививка — это единственный способ предотвратить переход инфекции в хроническую стадию. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Особенность гепатита B заключается в его «тихом» течении: первичная инфекция часто не проявляется никакими симптомами. Пациент может чувствовать себя нормально, пока вирус провоцирует развитие тяжелых осложнений, таких как цирроз или рак печени.

Острые состояния с желтухой, тошнотой и слабостью возникают не у всех, но игнорирование болезни смертельно опасно. Врачи Роспотребнадзора по Тверской области напоминают: вирус крайне живуч и передается даже через нестерильный инструмент при пирсинге или татуаже.

Единственный способ обезопасить себя — пройти вакцинацию. Бесплатную иммунизацию по национальной схеме можно получить в любой поликлинике региона.