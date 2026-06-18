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НовостиОбщество18 июня 2026 10:34

Суд постановил оснастить освещением участок трассы в Калязинском округе

На Министерство транспорта Тверской области и Дирекцию дорожного фонда судом возложена обязанность обустроить освещение на дороге в течение 18 месяцев
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Работы по обустройству освещения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.

Работы по обустройству освещения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калязинского района через суд добилась обустройства освещения на трассе «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец». Проверка показала, что участок у деревни Василево (км 101+188 – км 102+134) не оборудован фонарями, что нарушает требования безопасности.

В суде представители правительства области и Дирекции дорожного фонда возражали против требований прокурора, однако администрация Калязинского округа поддержала иск.

Суд признал бездействие минтранса и дорожного фонда незаконным и обязал их в течение 18 месяцев после вступления решения в силу провести работы по освещению дороги в соответствии с ГОСТами. Решение пока не вступило в законную силу.