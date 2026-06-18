Санавиация экстренно эвакуировала пациента из Нелидово в Тверь

Вертолет Ми-8 регулярно привлекается для эвакуации пациентов из районов Тверской области. Фото: МЧС Тверской области.

17 июня 2026 года в Нелидовский муниципальный округ направили вертолет Ми-8 МЧС России. Целью санитарного вылета стала необходимость оказания срочной помощи пациенту местной ЦРБ и его последующая перевозка в Тверь.

В кратчайшие сроки больной был доставлен в областную клиническую больницу, где ему предоставили доступ к необходимому лечению.

Использование авиации позволяет врачам региона незамедлительно транспортировать пациентов, состояние которых требует лечения в специализированных медучреждениях областного центра.