Виталий Королев сообщил, что в Тверской области создали уникальную амфибийную машину

Амфибийная машина впечатлила главу региона. Фото: предоставлено Фондом развития промышленности Тверской области

Глава региона Виталий Королев в своем канале в МАХ выложил пост о тверской разработке - амфибийной машине, которая ликвидирует последствия разливов нефти, мазута или гудрона. Руководитель области назвал эту технику уникальной.

«Проект создан с учётом опыта ликвидации последствий разливов на Чёрном море. В России аналогов такой машины нет. Наша инновационная амфибийная машина «Botsman M» впечатляет своими возможностями. До места аварии может самостоятельно добираться как по суше, так и по воде. В связке со специализированным оборудованием машина способна перекачивать нефтепродукты на расстояние свыше трёх километров, транспортировать до 100 тонн мазута в час, работать в самых сложных, труднодоступных местах», - отметил в посте Виталий Королев.

Глава региона также написал, что эта разработка в очередной раз демонстрирует высокий инженерный потенциал Тверской области.