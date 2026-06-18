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НовостиОбщество18 июня 2026 9:24

Нетрезвый водитель в Калининском округе лишился иномарки после поимки полицией

Мужчина, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду, вновь сел за руль в нетрезвом виде и лишился своего кроссовера «Тойота»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За повторное вождение в нетрезвом состоянии закон предусматривает жесткое наказание вплоть до конфискации машины.

За повторное вождение в нетрезвом состоянии закон предусматривает жесткое наказание вплоть до конфискации машины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повторный случай вождения в состоянии опьянения закончился для жителя Калининского округа потерей личного транспорта. В феврале 2026 года на 179-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.

Поскольку ранее мужчина уже был уличен в подобном правонарушении, в отношении него возбудили уголовное дело.

Суд назначил нарушителю обязательные работы сроком на 110 часов и лишил его права управления транспортом на 2 года и 8 месяцев. Иномарка «Тойота РАВ 4», на которой совершалась опасная поездка, конфискована в доход государства.