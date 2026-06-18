Тверичанка потеряла деньги на крипто-трейдинге, но получила извинения в букете

Чтобы усыпить бдительность, аферисты сначала позволили тверичанке вывести небольшую сумму «прибыли». Фото: Александра ВОСТРИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жертвой аферистов стала 34-летняя тверичанка, решившая заработать на криптовалюте после общения с «консультантом» в соцсети. Под его руководством женщина создала крипто-кошелек и перевела 120 тысяч рублей.

Для создания видимости успеха мошенники помогли ей вывести «прибыль» в 1200 рублей, после чего женщина отправила им еще 300 долларов США. Сразу после этого аферисты прислали ей букет цветов через сервис доставки с запиской, в которой просили «не обижаться» на обман.

После этого они заблокировали контакт. Полиция Твери возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. УМВД напоминает: перед инвестициями обязательно проверяйте наличие у брокера лицензии Центробанка РФ.