В Твери 18 июня перекроют две улицы для ремонта сетей

Схемы объезда перекрытых участков будут обозначены временными дорожными знаками на всем протяжении ремонтных зон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Твери вводятся временные ограничения на движение и парковку транспорта на улицах Фурманова и Александра Завидова. С 08:00 18 июня до 23:59 27 июля будет закрыт участок улицы Фурманова — от улицы Благоева до улицы Павлова.

Параллельно с 08:00 18 июня до 17:00 2 июля перекроют движение по улице Александра Завидова на отрезке от улицы Фадеева до Садового проезда. Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Подрядчики — ООО «Главтепломонтажавтоматика» и ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» — обязаны обеспечить проезд экстренных служб и жителей к своим домам. Водителей просят заранее планировать маршруты и следовать указаниям временных дорожных знаков, сообщили в администрации Твери.