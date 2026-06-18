Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 8:12

В Твери 18 июня перекроют две улицы для ремонта сетей

Администрация Твери ограничивает движение транспорта на двух участках дорог для проведения ремонтных работ
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Схемы объезда перекрытых участков будут обозначены временными дорожными знаками на всем протяжении ремонтных зон.

Схемы объезда перекрытых участков будут обозначены временными дорожными знаками на всем протяжении ремонтных зон.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Твери вводятся временные ограничения на движение и парковку транспорта на улицах Фурманова и Александра Завидова. С 08:00 18 июня до 23:59 27 июля будет закрыт участок улицы Фурманова — от улицы Благоева до улицы Павлова.

Параллельно с 08:00 18 июня до 17:00 2 июля перекроют движение по улице Александра Завидова на отрезке от улицы Фадеева до Садового проезда. Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Подрядчики — ООО «Главтепломонтажавтоматика» и ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» — обязаны обеспечить проезд экстренных служб и жителей к своим домам. Водителей просят заранее планировать маршруты и следовать указаниям временных дорожных знаков, сообщили в администрации Твери.