Тверской облсуд оставил в колонии преступника, требовавшего смягчения срока

Областной суд поддержал позицию прокуратуры, признав цели наказания недостигнутыми. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

42-летний заключенный, отбывающий 12-летний срок за похищение человека и вымогательство, попытался покинуть исправительную колонию раньше времени. Суд первой инстанции согласился заменить ему лишение свободы на принудительные работы.

Однако прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ опротестовала это решение. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина регулярно игнорировал правила внутреннего распорядка, что противоречит выводу о достижении целей наказания.

Тверской областной суд удовлетворил представление прокурора и отменил постановление о замене наказания. Осужденный останется в колонии, где продолжит отбывать назначенное судом наказание в виде лишения свободы.