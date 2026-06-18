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НовостиОбщество18 июня 2026 7:01

Тверской облсуд оставил в колонии преступника, требовавшего смягчения срока

Тверская прокуратура доказала, что преступник, неоднократно нарушавший режим, не имеет права на смягчение наказания
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Областной суд поддержал позицию прокуратуры, признав цели наказания недостигнутыми.

Областной суд поддержал позицию прокуратуры, признав цели наказания недостигнутыми.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

42-летний заключенный, отбывающий 12-летний срок за похищение человека и вымогательство, попытался покинуть исправительную колонию раньше времени. Суд первой инстанции согласился заменить ему лишение свободы на принудительные работы.

Однако прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ опротестовала это решение. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина регулярно игнорировал правила внутреннего распорядка, что противоречит выводу о достижении целей наказания.

Тверской областной суд удовлетворил представление прокурора и отменил постановление о замене наказания. Осужденный останется в колонии, где продолжит отбывать назначенное судом наказание в виде лишения свободы.