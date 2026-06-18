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НовостиОбщество18 июня 2026 6:41

В Тверской области за сутки потушили четыре пожара

Региональный главк МЧС отчитался о ЧП, произошедших за минувшие сутки
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Один из пожаров произошёл в Твери.

Один из пожаров произошёл в Твери.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области за минувшие сутки потушили четыре пожара. Об этом сообщает региональный главк МЧС в своей очередной суточной сводке.

Пожары произошли в Твери (на улице Красная Горка), Осташкове (на Комсомольской улице), посёлке Новозавидово Конаковского округа (на улице Приморской) и в деревне Осташково под Торжком.

В лесах региона, по данным МЧС, 18 июня преобладает первый класс пожарной опасности (это означает, что опасность очень низка либо отсутствует).