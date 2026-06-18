Над Тверской областью отражена атака БПЛА

Очередная атака беспилотников отражена ночью. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг 18 июня в небе над Тверской областью была отражена очередная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом в своём официальном канале сообщает Министерство обороны РФ.

Всего за эту ночь над территорией страны средствами противовоздушной обороны были обезврежены 555 вражеских беспилотников. Кроме Тверской области, их перехватили и уничтожили в небе над Крымом и Азовским морем, соседней Смоленской областью, Подмосковьем, а также над Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской, Тамбовской, Ростовской и Рязанской областями.

Напомним, в Тверской области действует запрет на публикацию фото и видео о БПЛА, что является требованиями безопасности.