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НовостиОбщество17 июня 2026 18:48

Прокуратура Весьегонского округа добилась устранения нарушений в детсаду

В Кесемском детском саду после вмешательства надзорного ведомства обеспечили беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам
Источник:kp.ru
Возможность беспрепятственного открытия эвакуационных дверей является обязательным требованием безопасности в детских учреждениях. Фото: Прокуратура Тверской области.

Возможность беспрепятственного открытия эвакуационных дверей является обязательным требованием безопасности в детских учреждениях. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Весьегонского округа проверила соблюдение правил пожарной безопасности в МДОУ «Кесемский детский сад». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что двери на путях эвакуации закрывались на ключ, а на выходах отсутствовали доводчики.

Кроме того, в учреждении не проводились необходимые инструктажи персонала и не проверялась исправность вентиляционной системы. В адрес заведующей детским садом было внесено представление, после чего все нарушения оперативно устранили.

Также в отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении. Ответственному лицу назначено наказание в виде предупреждения.