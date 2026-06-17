Прокуратура Весьегонского округа добилась устранения нарушений в детсаду

Возможность беспрепятственного открытия эвакуационных дверей является обязательным требованием безопасности в детских учреждениях. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Весьегонского округа проверила соблюдение правил пожарной безопасности в МДОУ «Кесемский детский сад». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что двери на путях эвакуации закрывались на ключ, а на выходах отсутствовали доводчики.

Кроме того, в учреждении не проводились необходимые инструктажи персонала и не проверялась исправность вентиляционной системы. В адрес заведующей детским садом было внесено представление, после чего все нарушения оперативно устранили.

Также в отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении. Ответственному лицу назначено наказание в виде предупреждения.