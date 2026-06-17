Житель Конаковского округа заплатит штраф за публичное оскорбление кассира

Мужчина вышел из себя после того, как ему отказали продать товар в долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент произошел в марте 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов деревни Ручьи, 60-летний мужчина потребовал продать ему продукты в долг.

Получив отказ от кассира, покупатель в присутствии коллег и других клиентов начал высказывать оскорбления в нецензурной форме, унизив честь и достоинство женщины.

По факту жалобы Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении. Суд признал мужчину виновным в оскорблении и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.