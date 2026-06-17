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НовостиОбщество17 июня 2026 17:46

Вырубка леса и разбитые дороги у деревни Будущее привлекли внимание СК

В Бологовском округе началась проверка после публикаций в сети о лесозаготовителях, оставляющих после себя мусор и разрушенные пути
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Следователи установят наличие всех необходимых разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи установят наличие всех необходимых разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

После мониторинга социальных сетей сотрудники Следственного комитета обратили внимание на ситуацию вблизи деревни Будущее Бологовского округа. Пользователи интернета сообщили о вырубке лесных насаждений, после которой территория остается заваленной мусором.

Кроме того, лесозаготовительные работы привели в неудовлетворительное состояние дороги, ведущие к населенному пункту. Сейчас Бологовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку.

Следователи выясняют, насколько законно ведется рубка деревьев, и оценивают состояние участков после завершения работ. По итогам разбирательства ведомство примет процессуальное решение.