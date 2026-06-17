В Тверской области в соцучреждении нашли курицу с сальмонеллой

Наличие болезнетворных бактерий в мясе птицы свидетельствует о серьезных нарушениях санитарного контроля на производстве. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

16 июня 2026 года эксперты Тверской испытательной лаборатории обнаружили сальмонеллу в пробах куриного фарша и грудки. Опасные для здоровья бактерии нашли в продукции, которую региональный Россельхознадзор отобрал в одном из социальных учреждений Верхневолжья в рамках государственного мониторинга.

Производителями некачественного мяса числятся предприятия из Костромской области и Республики Марий Эл. Согласно строгим нормам безопасности, присутствие таких микроорганизмов в пищевых продуктах категорически запрещено.

Эксперты отмечают, что сальмонелла попадает в пищу из-за антисанитарии на производстве или нарушений при хранении. В настоящее время надзорное ведомство готовит правовые меры реагирования.