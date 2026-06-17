Кассир из Конаково обогатилась на сотни тысяч рублей за счет отмены чеков

Общая сумма ущерба, причиненного сетевому магазину действиями кассира, составила около 620 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работая продавцом-кассиром в сетевом магазине Конаковского района, 43-летняя женщина незаконно обогатилась на 620 тысяч рублей за счет фиктивной отмены чеков. С июня по сентябрь 2025 года сотрудница забирала себе деньги тех покупателей, которые расплачивались наличными и не просили выдать квитанцию.

Кассир просто аннулировала операцию в аппарате, не внося средства в кассу. Всего было зафиксировано более 540 подобных эпизодов. Рассмотрев материалы дела с участием межрайонной прокуратуры, суд признал женщину виновной в присвоении чужого имущества.

Фигурантка получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, также суд обязал ее удовлетворить иск работодателя.