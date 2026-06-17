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НовостиОбщество17 июня 2026 15:21

Кассир из Конаково обогатилась на сотни тысяч рублей за счет отмены чеков

43-летняя сотрудница магазина несколько месяцев обманывала работодателя, забирая себе оставленные покупателями наличные деньги
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Общая сумма ущерба, причиненного сетевому магазину действиями кассира, составила около 620 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного сетевому магазину действиями кассира, составила около 620 тысяч рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работая продавцом-кассиром в сетевом магазине Конаковского района, 43-летняя женщина незаконно обогатилась на 620 тысяч рублей за счет фиктивной отмены чеков. С июня по сентябрь 2025 года сотрудница забирала себе деньги тех покупателей, которые расплачивались наличными и не просили выдать квитанцию.

Кассир просто аннулировала операцию в аппарате, не внося средства в кассу. Всего было зафиксировано более 540 подобных эпизодов. Рассмотрев материалы дела с участием межрайонной прокуратуры, суд признал женщину виновной в присвоении чужого имущества.

Фигурантка получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, также суд обязал ее удовлетворить иск работодателя.