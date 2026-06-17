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НовостиОбщество17 июня 2026 14:46

Тверская Росгвардия выдала более 290 лицензий на оружие за одну неделю

Подразделения лицензионно-разрешительной работы подвели итоги деятельности с 8 по 14 июня, отчитавшись о проверках и оказании госуслуг
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Неправильное хранение боеприпасов и просрочка лицензии становятся главными причинами изъятия гражданского арсенала. Фото: Росгвардия Тверской области.

Неправильное хранение боеприпасов и просрочка лицензии становятся главными причинами изъятия гражданского арсенала. Фото: Росгвардия Тверской области.

С 8 по 14 июня сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области приняли свыше 320 заявлений от граждан на получение государственных услуг в сфере оборота оружия. В этот период было выдано более 290 разрешительных документов и лицензий.

Параллельно инспекторы проводили контрольные мероприятия: около 160 проверок физических лиц позволили выявить 8 правонарушений. За несоблюдение правил хранения и сроков переоформления у владельцев изъято 28 единиц оружия.

В связи с этим ведомство напоминает о строгом соблюдении федерального закона «Об оружии»: граждане обязаны хранить арсенал и патроны только по месту жительства в запертых металлических шкафах или ящиках.