В соцучреждении Тверской области выявили поддельный подмосковный творог

Исследование состава молочной продукции проводилось специалистами методом газожидкостной хроматографии. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

16 июня 2026 года эксперты Тверской испытательной лаборатории завершили проверку 9-процентного творога, отобранного в одном из социальных учреждений Верхневолжья в рамках государственного пищевого мониторинга.

Анализ, проведенный по заявке Россельхознадзора, показал, что продукт от производителя из Московской области является фальсификатом. Использование метода газожидкостной хроматографии позволило выявить в составе творога растительные компоненты: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Результаты проверки оперативно загружены в системы «Веста» и Раннего Оповещения. Данные переданы в региональное управление Россельхознадзора для направления писем компетентным службам и принятия правовых мер.