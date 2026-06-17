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НовостиОбщество17 июня 2026 13:21

В Вышнем Волочке пьяный мужчина не смог угнать машину и обокрал ее

Местный житель вскрыл чужой автомобиль, чтобы доехать домой, но забрал только наличные деньги и аудиомагнитолу
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Для проникновения в салон чужой машины злоумышленник использовал обычную отвертку. Фото: МВД Тверской области.

Для проникновения в салон чужой машины злоумышленник использовал обычную отвертку. Фото: МВД Тверской области.

28-летний нетрезвый житель Вышнего Волочка попытался похитить машину 19-летнего горожанина, припаркованную на улице Большой Садовой. Мужчине было тяжело идти пешком, а денег на такси не оказалось, поэтому он решил воспользоваться чужим авто.

Взломав отверткой стекло водительской двери, он проник в салон, но завести транспорт не смог. Вместо этого злоумышленник забрал магнитолу и 6000 рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого.

Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что магнитолу выбросил на улице, а деньги потратил. Следователи возбудили уголовные дела о краже и попытке угона, фигурант помещен в изолятор временного содержания.