Скончался доцент ТвГТУ Владимир Мартюшов

Прощание состоится 18 июня в 14:00 в морге 4-й горбольницы. Фото: ТвГТУ.

Скоропостижно скончался Владимир Филиппович Мартюшов — кандидат философских наук и доцент ТвГТУ. Карьера уроженца Калинина, выпускника политехнического института 1978 года, была полностью посвящена науке и образованию.

Отработав в ВНИИТП и на руководящих профсоюзных и партийных постах, с 1991 года он стал ассистентом, а затем доцентом кафедры философии и психологии. Защитив диссертацию в 1993 году, он выпустил более 100 учебно-методических и научных разработок, а с 1996 по 2002 год возглавлял факультет международного сотрудничества.

Вклад ученого подтвержден званием почетного работника высшего профессионального образования, грамотами и благодарностями Минобрнауки России и руководства ТвГТУ. Церемония прощания с преподавателем пройдет 18 июня в 14:00 в морге 4-й горбольницы.