Массовое ДТП с пострадавшей произошло на трассе М-9 в Ржевском округе

Ошибочный маневр 70-летнего водителя привел к аварии на трассе М-9. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Вчера, 16 июня, дорожная авария случилась около 12:25 на нерегулируемом перекрестке в Ржевском муниципальном округе. 70-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Хендай Солярис» под управлением 54-летнего мужчины.

От удара «Рено» по инерции продолжил движение и врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 61-летний автомобилист. В результате столкновения трех транспортных средств пострадала 44-летняя пассажирка «Рено».

С полученными травмами женщина была осмотрена медиками. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия на федеральной трассе.