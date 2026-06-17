МЧС предупредило жителей Тверской области о ливнях и шквалистом ветре

Шквалистый ветер при грозе может привести к падению слабо закрепленных рекламных конструкций. Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей Верхневолжья. В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 17 июня в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами.

Ожидается усиление ветра при грозе отдельными порывами от 12 до 15 метров в секунду. Специалисты ведомства призывают граждан проявлять бдительность: не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и рекламных щитов, быть предельно осторожными на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.