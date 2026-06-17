Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 10:51

МЧС предупредило жителей Тверской области о ливнях и шквалистом ветре

В ближайшие часы и до конца суток 17 июня в регионе ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 15 м/с
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Шквалистый ветер при грозе может привести к падению слабо закрепленных рекламных конструкций.

Шквалистый ветер при грозе может привести к падению слабо закрепленных рекламных конструкций.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей Верхневолжья. В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 17 июня в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами.

Ожидается усиление ветра при грозе отдельными порывами от 12 до 15 метров в секунду. Специалисты ведомства призывают граждан проявлять бдительность: не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и рекламных щитов, быть предельно осторожными на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.