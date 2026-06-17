В Тверской области пройдет концерт-реквием на Ржевском мемориале Советскому солдату

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: ПТО.

В ночь на 22 июня на Ржевском мемориале Советскому солдату состоится концерт-реквием в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Памятный концерт начнется еще 21 июня в 22 часа. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Ржевская земля и соседние районы Верхневолжья сполна испытали на себе, что такое война. Развернувшаяся там Ржевская битва продолжалась 15 месяцев и была очень жестокой и кровопролитной. Она безусловно сильно повлияла на ход Великой Отечественной войны.

В программе концерта-реквиема - музыка, поэзия, театрализованные постановки и хореографические композиции, посвященные событиям военных лет.

Планируется, что в концерте-реквиеме поучаствуют ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, народный артист России Евгений Князев, певец и композитор Владимир Брилев, солисты и коллективы Москонцерта.