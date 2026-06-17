Жителей Тверской области предупреждают о летних кишечных инфекциях

Тщательное мытье рук и овощей — главный способ защиты от острых кишечных инфекций летом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что летом в Тверской области активизируются возбудители острых кишечных инфекций. Заражение происходит через немытые руки, употребление инфицированной воды или испорченных продуктов.

Основными симптомами являются рвота, диарея, боли в животе, слабость и высокая температура. Чтобы избежать болезни, эксперты рекомендуют тщательно мыть руки, пить только кипяченую или бутилированную воду и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше двух часов.

Особое внимание следует уделять чистоте на кухне и качественной термической обработке мяса и рыбы. При первых признаках недомогания специалисты настоятельно призывают отказаться от самолечения и немедленно обращаться за медицинской помощью.