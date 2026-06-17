Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 9:29

Суд обязал власти Зубцовского округа дать жилье военнослужащему-сироте

Прокуратура Зубцовского округа через суд добилась защиты жилищных прав местного жителя, который остался без попечения родителей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Прокуратура взяла на контроль процесс обеспечения сироты положенной по закону квартирой.

Прокуратура взяла на контроль процесс обеспечения сироты положенной по закону квартирой.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащий по контракту из Зубцовского округа обратился в прокуратуру из-за отсутствия жилья. Будучи сиротой, он был включен в списки на получение квартиры из специализированного фонда, однако после достижения 18 лет администрация не обеспечила его положенными метрами.

Надзорный орган направил иск к администрации муниципального округа и региональному министерству соцзащиты населения.

Суд удовлетворил требования прокурора: ведомства обязаны предоставить военнослужащему жилье. Прокуратура контролирует фактическое исполнение решения суда в Зубцовском округе.