Суд обязал власти Зубцовского округа дать жилье военнослужащему-сироте

Прокуратура взяла на контроль процесс обеспечения сироты положенной по закону квартирой. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащий по контракту из Зубцовского округа обратился в прокуратуру из-за отсутствия жилья. Будучи сиротой, он был включен в списки на получение квартиры из специализированного фонда, однако после достижения 18 лет администрация не обеспечила его положенными метрами.

Надзорный орган направил иск к администрации муниципального округа и региональному министерству соцзащиты населения.

Суд удовлетворил требования прокурора: ведомства обязаны предоставить военнослужащему жилье. Прокуратура контролирует фактическое исполнение решения суда в Зубцовском округе.