Средства ПВО отразили утреннюю атаку беспилотников над Тверской областью

Средства ПВО обеспечивают безопасность воздушного пространства над регионом. Фото: Павел МАКАРОВ.

В период с 07:00 до 09:00 17 июня дежурные силы ПВО перехватили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщает Минобороны России, одной из целей атаки стала Тверская область.

Кроме Верхневолжья, утром дроны нейтрализовали над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Работа сил ПВО позволила предотвратить последствия инцидентов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 17 июня регион уже подвергался массированной атаке, в ходе которой дежурными средствами ПВО также был сбит БПЛА.