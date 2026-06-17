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НовостиОбщество17 июня 2026 7:30

Тверское УФАС потребовало убрать контрафактный кофе с маркетплейса

Тверское ведомство выдало 16 предупреждений продавцам, торгующим фальсифицированным кофе под брендом «Paulig»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На упаковках контрафактного кофе продавцы незаконно использовали логотип и неактуальное название производителя.

На упаковках контрафактного кофе продавцы незаконно использовали логотип и неактуальное название производителя.

Компания «МилФудс» обратилась в УФАС после того, как на маркетплейсе Wildberries обнаружили поддельный кофе. Экспертиза подтвердила, что товар не имеет отношения к производителю и не соответствует стандартам качества.

Недобросовестные продавцы указывали на упаковке адрес изготовителя в Тверской области и старое название компании — «Паулиг Рус», которое не используется с 2022 года. На деле бренд теперь выпускает продукцию под маркой «Poetti». Продавцы контрафакта же продолжают использовать старый логотип и проставлять даты выпуска 2025–2026 годов.

В связи с этим УФАС выдало 16 предупреждений: если товар не снимут с продажи, в отношении предпринимателей возбудят антимонопольные дела. Ведомство также проверяет аналогичные жалобы на платформе OZON.