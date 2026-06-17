Виталий Королев рассказал об открытии самой большой площадки в Лихославле

Во дворе на улице Советской. Фото: ПТО

В Лихославле открыли самую крупную в городе детскую площадку. Новый объект инфраструктуры появился во дворе Советского переулка.

Площадка мгновенно завоевала популярность у местной детворы. Здесь есть всё: от качелей для малышей до спортивных тренажёров и стола для пинг-понга для ребят постарше.

Это событие прокомментировал в своем MAX-канале глава Тверского региона: «Посмотрите, какие яркие и интересные детские площадки появляются в наших городах! Я в своё время мог о такой только мечтать. Мой двор был намного скромнее: старая добрая «паутинка», песочница, металлические горки, качели и пара турников. Но мы часы напролёт проводили на улице, соревнуясь в скорости и ловкости, закаляя характер. Хочу, чтобы и у наших ребят в регионе было такое же счастливое, беззаботное, но максимально безопасное и комфортное детство».

На новой площадке в Лихославле сделали резиновое покрытие, установили освещение. Эта и ещё две новые игровые зоны в городе в Комсомольском переулке и на улице Октябрьская – результат программы поддержки местных инициатив.

«Всего в этом году по ППМИ мы обновляем 26 детских площадок во дворах домов и на общественных территориях, ещё 13 у школ и детских садов Верхневолжья. Это – не считая других областных программ, по которым также ведётся данная работа. Регион готов поддерживать любые инициативы наших жителей, направленные на развитие территорий и создание комфортной среды для детей», - сообщил Виталий Королев.