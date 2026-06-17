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НовостиОбщество17 июня 2026 6:56

Энергетики проведут гидравлические испытания сетей на девяти улицах Твери

17 июня ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» проверит на прочность трубопроводы на девяти улицах города
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Парковка автомобилей в охранной зоне тепловых камер строго запрещена на время проведения испытаний.

Парковка автомобилей в охранной зоне тепловых камер строго запрещена на время проведения испытаний.

Фото: Павел МАКАРОВ.

«Объединенные энергетические системы Тверской области» приступают к плановым проверкам тепловых коммуникаций. Испытания затронут улицы Орджоникидзе, Резинстроя, Луначарского, Петербургское шоссе, улицы Савельевой, Хромова, Тамары Ильиной, а также обе улицы Лукина и прилегающие к ним территории.

Горожан призывают соблюдать осторожность: места проведения работ являются зоной повышенного риска. При обнаружении любых признаков неисправности — выхода воды на поверхность или просадки грунта — следует держаться на безопасном расстоянии и сообщать диспетчерам по номерам 78-00-00 или 34-93-84.