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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:31

Силы ПВО ночью предотвратили атаку БПЛА над Тверской областью

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА в Тверской области в ночь на 17 июня
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Работа ПВО позволила нейтрализовать угрозу в небе.

Работа ПВО позволила нейтрализовать угрозу в небе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, всего над территорией страны было перехвачено и уничтожено 157 аппаратов. Одним из регионов, над которым был сбит дрон, стала Тверская область.

Помимо Верхневолжья, под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Рязанская, Ростовская и Астраханская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря. Работа сил ПВО позволила предотвратить последствия инцидента.