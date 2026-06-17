МЧС Тверской области за сутки ликвидировало два пожара

Сообщается о спокойной обстановке на водных объектах и объектах ЖКХ. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории региона спасатели привлекались к ликвидации двух техногенных пожаров и четырем дорожно-транспортным происшествиям. Также зафиксировано одно привлечение группы специальных взрывных работ для обезвреживания опасной находки.

На водоемах происшествий не отмечено, аварий на объектах ЖКХ и нарушений энергоснабжения не зафиксировано. Ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах в течение суток не вводились.

Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.